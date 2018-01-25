台日協：對日食品管制 不排除影響CPTPP談判

2018-01-25 12:18

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣日本關係協會副秘書長范振國今表示，我國已向日方表達願加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）第二輪談判的意願，盼日本在CPTPP生效後，能以具體行動支持我方加入；不過范振國也提到，外交部也「不排除」我國對日本食品的管制，可能影響日本支持我國加入CPTPP後續的行動。

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）資深官員會議日前在東京完成談判，預計今年3月初將於智利完成簽署。

台日協副秘書長范振國今出席外交部例行記者會時表示，我國自TPP時代就向日方表達期待加入的意願，也持續爭取參與CPTPP接下來要進行的第二輪談判機會。

由於日前駐日代表謝長廷曾表示，對日食品管制已經影響台日間的經貿談判，且當前僅剩中國與台灣未開放日本福島食品，若有天中國忽然解禁對日食品管制，台灣會很尷尬。

對此范振國表示，中日間自去年12月展開執政黨間交流後，便已開始食品管制工作階層對話，工作小組可能會開始運作，是否會有具體結果還要再觀察；范振國說，外交部一直秉持食品安全議題應在WTO規則下，以科學數據為根據來處理，不該讓問題政治化，進而影響我國對外貿易關係。

針對媒體詢問，我國對日的食品管制，是否可能影響日本支持我國參與CPTPP的具體行動？范振國表示，雖然日本目前並未以食品問題箝制我國加入CPTPP意願，但「當然不排除這種可能性」，外交部盼能讓食品安全回歸專業，不該把它變成政治性議題，影響我國政策推動。