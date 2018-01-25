7年級牙醫師與前公務員 代表時力參選高雄市議員

2018-01-25 12:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕兩位7年級的牙醫師與前公務員，將代表時代力量參選高雄市議員！

時代力量高雄黨部今天召開記者會，公布高雄市議員第一波提名人選，分別是三民區的林于凱、左楠區的林子盟，後續至少會在鳳山區、小港區，各提名1位參選人，總計至少提名4人，時代力量祕書長陳惠敏說：「4席都很有機會全上！」

現年36歲的林于凱，2010年通過高考，曾在高雄市環保局等公部門服務過7年，因在政府內支持年金改革的立場，遭到不同意見者黑函攻擊，他去年5月辭去公務員，加入時代力量繼續參與年金改革、稅制改革及前瞻基礎建設相關議案討論。

林于凱目前擔任時代力量高雄黨部的執行長，近期勤跑三民區，聽到第一線的真實心聲，包括空污問題、農業食品安全、高雄年輕人的就業、低薪及生育問題，都是他持續關心的主題。

本身是客家人的林于凱，也希望推廣客語教學、傳承客家文化。他強調：「沒有背景、沒有包袱，是政治新世代的優勢」，期望以簡單的選舉模式，不說大話、誠實以告，找回人民對政治的信任，為台灣政治帶來更多專業與理性的討論。

左營、楠梓區提名的林子盟，今年31歲，畢業於師大生物和高醫牙醫系，目前在楠梓區擔任牙醫師，在學時就與同學發起「透明革命-轉型正義在高醫」，要求私校非私產、教育公共財，希望推動校務透明化。

林子盟也曾在兒童牙科及高雄山區偏鄉服務，看重家庭親子健全互動、及醫療資源的公平分配，也曾有過創業的經驗，他表示更知道青年創新發展的艱辛，強調具備了左楠轉型需要的動能。

時代力量祕書長陳惠敏表示，會選擇在三民、左楠、鳳山、前鎮小港等4區推出參選人，主要是分析2016年各區的政黨得票數，加上這4區的選民結構，除了前鎮小港偏重勞工，其餘3區的小家庭與獨立選民較多，有利於不擅長打組織戰的時代力量。