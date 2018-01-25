賴揆核定外國攬才專法 2/8正式上路

賴揆核定外國攬才專法2月8日正式上路。（資料照）

2018-01-25 12:37

〔記者李欣芳／台北報導〕為吸引外國專業人才來台就業，立法院去年10月底三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」，鬆綁外國專才簽證、居留等規範，行政院長賴清德正式核定，這項新法將在2月8日正式上路。

賴揆今天主持行政院院會時說，為提高外國人才專法的立法效益，請各相關部會配合2月8日的施行日期，加速完成子法及其他配套措施之法制作業，也請請國發會協同相關部會加強宣導及說明，以利順利施行。

賴揆說，為發揮外國人才專法的攬才綜效，請經濟部提升「Contact Taiwan」網路媒合人才平台成為國家級單一攬才入口網，整合外交部、教育部、內政部等相關部會資源，建置「網實合一、鏈結國際」一站式的攬才機制，以利啟動新一波外國專業人才全球攬才行動。這項整合工作，請經濟部於1個月內，將整體規劃提至「育人攬才及移民政策專案會議」報告。

這項新法，其中有關外國專業人才申請來台的尋職簽證，訂出總量管制，根據外交部預告的草案，今年度外國專才申請來台尋職簽證人數限額為2000人。

至於明年以後尋職簽證人數的上限，國發會副主委高仙桂說，政府未來每年都會公告人數。