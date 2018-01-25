美軍事專家費學禮主張 售台KC-135空中加油機

美國學者費學禮（左）。（資料照）

2018-01-25 12:20

【駐美特派員曹郁芬／華府二十四日報導】美國軍事專家費學禮今天在華盛頓時報刊出的專欄中表示，美國應該出售KC-135空中加油機給台灣以嚇阻中國對台的威嚇。

費學禮在文章中指出，中國正在環繞著台海進行軍演，並片面宣佈了M503新航路，這不但違反國際民航組織的規定，中國增加使用四條新航線增加了軍事意外的發生，讓台灣的空防更難追蹤中國民航機，尤其是解放軍會利用空中擁塞的機會在台海取得軍事優勢，這類事件不是沒有發生過。蘇聯的蘇愷戰機在1983年 9月1日擊落了一架飛行過於接近其核武部隊的韓航飛機，造成269人死亡。

他說，中國拿乘客生命開玩笑是很危險的。中國跟台灣都部署了可觀的地對空飛彈，使雙方都有能力在意識到空中危險時立即接戰，也許北京正希望藉此製造危機以合理化進一步的軍事行動。

費學禮認為，中國對台軍事作為在今年還會升溫。解放軍去年測試了新的空中加油能力，很快就可以服役，在可以常規加油的情況下，解放軍的H-6K轟炸機可以在一次任務中多次環繞台灣，而且很快地，殲十五戰機將加入護航，非正式管道的消息告訴他，中國的航母很快可以部署改良式殲十五戰機以及相位陣列雷達，近似台灣F16A型戰機升級後的雷達功能。

費學禮說，台灣想買F35戰機，但美國應出售四到六架KC-135空中加油機給台灣，以提升台灣F16戰機的嚇阻功能，讓台灣能在中國短程彈道飛彈射程外維持空中作戰巡弋，跟上中國戰鬥機與轟炸機的腳步。

費學禮在電郵中指出，美國的利益是防止台海發生衝突，因此應增加台灣的選項，而非使用地對空飛彈來攔截中國的戰機或民航機。