中市文山溫水泳池老舊沒錢修 民進黨團：藍營杯葛

2018-01-25 12:10

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會民進黨團今天指出，南屯區的文山溫水游泳池營運超過18年，設施老舊，環保局今年編列預算整修，卻因為國民黨惡意杯葛總預算，以致修繕工程無法推動，居民只能望泳池興嘆。

民進黨團副總召賴佳微表示，文山溫水游泳池是南屯區居民主要運動場所之一，已營運18年，每年超過10萬人次入場，由於年代久遠，游泳池屋頂鋼樑結構嚴重鏽蝕，SPA區牆壁鋼筋裸露，泳池走道防滑磁磚及浴室磁磚剝落，泳客使用時恐有安全疑慮。

總召李天生也說，環保局今年編列720萬元預算整修及更新設備，希望6月重新開放，現在因總預算遲未通過，工程發包案無法辦理決標，游泳池恐無法按原定計畫重新開放，這筆帳要算在國民黨頭上。

李天生同時指出，國民黨團堅持要刪北辦、首長宿舍租金等預算，否則不讓總預算通過，天底下哪有「你說了算」這種事，民進黨團不接受要脅，民主的精神就是用民主程序解決不同的意見，各政黨對預算有不同的看法，民進黨團支持朝野協商中，有共識的預算通過，沒有共識的則交付表決。

國民黨議員楊正中則表示，問題不在國民黨，還是在林佳龍，只要林佳龍不把手伸進議會主導預算刪減，又堅持通過不合理預算，要開臨時會審總預算，國民黨隨時配合。