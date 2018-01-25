江啟臣：若當選市長 市民憑身分證免費看花博一次

2018-01-25 12:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨市長擬參選人江啟臣今天宣佈，一旦當選市長，就任後無論市民有無申辦花博卡，只要憑身分證，都能享有一次免費入園。

台中市政府交通局長王義川表示，如果真照江委員的做法，屆時花博期間就會看到電子閘門快速通關，然而台中市民卻要大大小小一個一個驗身分證、看戶口名簿，光是用想的就是一場災難。王局長籲請江委員要了解國際性大活動使用電子票證是基本條件，台中要走智慧城市不應走回頭路，一個一個驗身分。

國民黨市長擬參選人、立委江啟臣今天來到大里內新早市與里長等地方人士連袂掃街拜票，針對近日花博卡個資爭議，江啟臣當場宣示：「如果當選台中市長，就任後無論市民有無申辦花博卡，只要憑身分證，都能享有一次免費入園的權利！」

江啟臣今日一大早來到大里內新早市，由地方人士陪同掃街，過程受到民眾歡迎，有人主動送上菜頭預祝好彩頭，有民眾稱讚他年輕有力、有人說他「比電視上還好看！」還有人豎起大拇指比讚，高喊當選。

此外，江啟臣在拜票過程中，有幾位民眾紛紛向江啟臣反映，對於近日的花博市民卡個資爭議提出疑問，有市民質疑，為什麼申請花博卡要填個資才能免費看花博，也有人表達支持江啟臣臉書所言的「台中市民憑身分證就能免費看花博！」許多人都不認同同樣是市民卻有差別待遇，不填寫個資申請花博卡就不能免費入場。

江啟臣在掃街途中，直接拿起麥克風在市場中進行肥皂箱演講，江啟臣表示，自己在臉書上發起「我是台中市民 我支持用身分證換門票看花博」活動才兩天，臉書以及各大line群組響應而複製貼上的人，幾乎刷爆了留言串。

他指出，到目前為止，幾乎每分鐘都有響應而繼續留言複製貼上的市民，line上複製響應而轉傳的更是不勝枚舉，可見市民的共鳴之大，市府卻耳充不聞，掩耳盜鈴！

江啟臣主張，同樣是台中市民，都應該享有同樣的權利，他主張市民平等，不應該因為有個資疑慮，沒有申辦花博卡而有差別待遇，一個台中為何區分成兩種市民？難道市民看花博也要分高低？江啟臣要求林佳龍市長立刻來做，只要是台中市民，可以用身分證換門票看花博，不可以有差別待遇。

江啟臣當場並表示，如果市長林佳龍不做的話，他若當選台中市長，就任後，無論有沒有申辦花博卡的市民，都會享有一次免費入園的權利！語畢，在場聆聽的群眾紛紛鼓掌叫好。（15:06更新）