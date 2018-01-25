時代力量新北將推6人參選 搶板橋、三蘆議員

時代力量新北市議員參選人陳志明（左）、彭盛韶今早在新北市政府前舉辦誓師記者會，將分別參選三蘆與板橋的市議員。（記者葉冠妤攝）

2018-01-25 11:41

〔記者葉冠妤／新北報導〕時代力量新北市議員參選人陳志明（三蘆）、彭盛韶（板橋）今早在新北市政府前舉辦誓師記者會，兩人發表參選宣言，並簽署不收紅包不包工程、專業問政把關預算等5大改革保證，除了三蘆與板橋，時代力量接下來還會在新五泰林、新店、中和、土樹三鶯選區推出議員參選人，預計至少在新北提名6席。

投入參選三重、蘆洲選區市議員的陳志明說，自己過去鮮少關心社會議題，直到5年前發現自己罹患大腸癌，成了人生轉折點，開始接觸社會議題、默讀陌生人的故事，不再只追求個人成就，而是實際參與社會、改變生活環境；他還說自己在婚姻平權的議題中，看到許多政治人物為了選票考量，避談同志族群面臨到的生命困境，也在短講中看見看到基層勞工的辛苦和無力感，讓他徹底體悟，要解決問題、創造更好的環境，需要的是大家的關心參與。

參選板橋區的彭盛韶則說自己的公共服務起點就在新北市，從資訊轉作社會福利，他離開公職投入台北市市長柯文哲當年的競選團隊，再到經濟部，如今投身時代力量，競選民意代表，每次做出選擇都希望能為台灣的公平正義更努力一點，他期許的政治是撐出弱者能挺身對抗的空間，將資源還給人民。

時代力量執行黨主席黃國昌表示，雖然國民黨與民進黨在新北市深耕較久，但要問的是這兩個政黨對新北市帶來了什麼改變？有沒有辦法辦法回應新北市市民對於新政治的召喚？未來時代力量還會在新五泰林（新莊、五股、泰山、林口）、土樹三鶯（土城、樹林、三峽、鶯歌）、中和以及新店提名議員參選人，希望時力進軍新北市議會，為新北政治帶來新的活力。