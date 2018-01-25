美政府官網撤我國旗 美學者：未必是高層的決定

華府智庫戰略暨國際研究中心今天舉行亞洲展望座談會，與會者認為台海今年發生重大安全事故的可能性低。（記者曹郁芬攝）

2018-01-25 11:25

〔駐美特派員曹郁芬／華府24日報導〕美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力項目主任葛萊儀今天表示，美國國務院和貿易代表署在網站上撤下台灣國旗未必是川普政府最高層做的決定，此事如果能得到美國決策高層的關注，或有轉機。

據她了解，美台交涉過程中，國務院同意在國家簡介中，將「美國承認中華人民共和國為中國的唯一合法政府」這句話從網頁中撤下。

針對美官網撤旗事，駐美代表處今天以「駐美代表處一位資深官員」，而非駐美代表高碩泰的名義發布新聞參考資料，表示已充分掌握訊息，透過多元管道向美方表達嚴正立場，並要求儘速改善。

駐美代表處引述資深官員的話稱，撤旗以及若干跨國企業被施壓改版網頁等最新發展，包括駐美代表高碩泰本人及駐華府團隊都在第一時間積極與美方聯繫並表達立場，同時反映國人的期望及民眾對台美關係的認知，美方也都有迅速回應，沒有溝通窒礙的問題。

葛萊儀指出，中國在台海的作為出現一些「新常態」，包括新的軍事活動、遼寧號繞行台海、M503新航道，以及強化對台灣國際空間的打壓。台灣嘗試反擊，但是她不認為2018年兩岸緊張會明顯升高。

CSIS今天舉行座談會分析2018年的亞洲局勢，並邀請出席者投票。在評估今年可能發生安全事故的五個亞洲地區裡，台海居於末位，次於朝鮮半島、南海、東海、及中印邊界。

葛萊儀在座談會上說，兩岸要達成真正的諒解很難，2018是台灣選舉年，北京會關注台灣的選舉，尤其是國民黨的表現，還有更支持台獨的小黨的得票率。兩岸關係的最大變數是蔡英文如何回應北京的作為，另一個變數是美國的政策。