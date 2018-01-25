管中閔被爆論文抄襲 柯建銘：像爺們就自動婉拒校長職務

2018-01-25 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕台大準校長管中閔被人爆料，去年和暨南大學管理學院院長陳建良，共同在中研院和台大舉辦「網路與貿易研討會」所發表的論文涉嫌抄襲暨大碩士生的學位論文，綠委張廖萬堅昨已向教育部提出檢舉。

據《蘋果日報》報導，民進黨團總召柯建銘對此表示，管中閔以前當官時曾自稱是「爺們」，那這樣就應該要像個漢子，自動婉拒台大校長的職務才對。柯建銘也認為，這與管中閔在馬政府時期當過官毫無關聯，更不是教育界遭政治力介入，希望台大日後在遴選校長時，可以再謹慎些。