爆管中閔論文涉抄襲 綠委籲台大遴委會說明

民進黨立委何欣純（左起）、張廖萬堅與蘇巧慧等人今日召開台大校長遴選過程相關爭議記者會，提出台大校長當選人管中閔論文抄襲的疑點。（記者張嘉明攝）

2018-01-25 10:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國發會前主委管中閔被台大遴選委員會選為準校長，民進黨立委張廖萬堅表示，他接獲爆料，指管去年研討會發表一篇關於ECFA的論文，內容竟與某位張姓研究生於2016年的碩論有多處相似，呼籲台大遴選委員會出面說明。

管中閔本月初被遴選為新任校長，但因管同時擔任台灣大哥大獨立董事，被質疑未與遴委之一的台哥大副董事長蔡明興利益迴避。民進黨立委張廖萬堅、何欣純及蘇巧慧今召開記者會，繼續質疑管的論文涉嫌抄襲。

張廖萬堅表示，管中閔去年5月在中研院人文社會科學研究中心與台大經濟系主辦之「網路與貿易研討會」，與其國發會主委任內的副主委陳建良，共同發表一篇〈兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估國際貿易實證〉論文。

張廖萬堅接著說，管文內容與陳建良所指導的暨南大學張姓研究生於2016年所發表碩士論文〈ECFA貨品貿易早收清單對臺灣出口中國大陸之影響：差異中差異模型之分析〉，段落、圖表有多處相似，但管文中卻隻字未提引用。

何欣純表示，台大校長遴選過程充滿爭議，管中閔未揭露擔任獨董，台大校長遴委會卻沒給社會交代，民進黨支持大學自治、學術自由，但大學也應自律、校長遴委會也應公正，呼籲台大校長遴委會出面說明、教育部也應審慎面對。

蘇巧慧強調，有關大學校長遴選的，只有「大學法」第9條及「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」的一條條文、一個辦法，法規比較單薄，他們不要求教育部對特定人選進行干涉，但遴選後續若出問題該怎補救，卻沒規定。

蘇巧慧強調，目前的狀況是「大學法」低度管理，但各校無嚴謹的自治法規，類似的爭議沒完沒了，如台大前校長楊泮池自行不續聘等案例，絕對不會是最後一間，教育部應積極處理，各大學也應重新檢討遴選辦法。