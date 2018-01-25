洪仲丘案前旅長沈威志無罪 洪舅胡世和：沈先生真正心安？

2018-01-25 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍下士洪仲丘死亡案涉案人，前五四二旅少將旅長沈威志，昨（24）經昨最高法院審結，維持高等法院更一審見解，判決沈無罪確定。洪仲丘姊、時代力量立委洪慈庸表示「對於判決感到無奈但只能尊重」；洪仲丘舅胡世和也在臉書上發文表示「不可思議」，且感到「沈痛而無奈！」。

針對日前五四二旅少將旅長沈威志為持無罪判決，洪仲丘舅，台灣國會透明化促進協會理事長胡世和今（25）在臉書上回應表示，「法院講求證據，因此最高法院的判決，身為家族長輩我只能尊重司法！」。但胡世和質疑，洪案中「國防部以及軍事檢察系統，一連串的拖延卸責，讓司法機關等待了多久，才得以正式介入偵查？」，並懷疑「普羅大眾不斷聽到的那句『完全沒有畫面』之間，是否足以讓人正常懷疑舊軍事檢察體系官官相護彼此串供湮滅關鍵證據？」。

胡另問道，家屬在洪仲丘被官禁閉時「接獲求救簡訊，（禁閉）公文未完備簽署即送關，小兵及部屬都遭判刑，將軍卻依然無罪嗎？」，也批評即使經過多年與眾人努力，使軍審制度改革，但沈威志仍然無罪，「不但讓家屬們的傷口再次被撕裂滴血，還使人更加喟嘆！發生在我國軍中黑幕的之人權冤屈，是否因仲丘的離去，而真正露出曙光？」。

胡世和稱，失去洪仲丘的痛，「再多民事賠償也無以平復；而一條人命的離去，公務員懲戒委員會之後又會追究多少沈威志的行政責任？」。胡世和也問沈威志「沈先生是否真正心安？面對家屬們又可真能無愧於心？」並對於沈威志的判決感到「著實沈痛而無奈！」。

洪仲丘於2013年七7月六6日退伍前，因攜帶有照相功能的手機返營被查獲，送禁閉室後遭操練死亡。事件曝光後，時任國防部長高華柱下台，軍法體系也在經人民街頭抗議後回歸司法。