管中閔論文爆抄襲學生 張廖萬堅：有20多處雷同！

民進黨立委何欣純（左起）、張廖萬堅與蘇巧慧等今天召開台大校長遴選過程相關爭議記者會，提出台大校長當選人管中閔論文抄襲的疑點。（記者張嘉明攝）

2018-01-25 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長當選人管中閔被張廖萬堅爆料，其發表的論文涉嫌不當引用暨南大學張姓碩士生的學位論文。張廖萬堅今天開記者會表示，管中閔的論文與張生論文有20多處雷同，包括年限、數據、結論等。

本報今日報導，張廖萬堅昨天爆料管中閔與暨南大學教授陳建良於中研院和台大舉辦「網路與貿易研討會」發表論文，卻涉嫌不當引用暨大碩士班張姓學生的學位論文，經論文程式比對、同領域財經學者檢視，內容相似處不僅未註明引自發表在前的學生論文，也未列入參考文獻，甚至連學生自製圖表都直接複製，顯然涉及違反學術倫理。

張廖萬堅昨天向教育部提出檢舉，要求教育部須徹底調查了解，今天開記者會再提到，管中閔和陳建良去年聯名發表論文「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估國際貿易實體」，大量引用前年暨大經營管理碩士在職專班張姓學生的學位論文「ECFA貨品貿易早收清單對臺灣出口中國大陸之影響：差異中差異模型之分析」。

張廖萬堅在記者會上質疑，兩篇論文圖表完全一樣，結論也雷同，管中閔說是學生抄襲他，那當初同樣掛名的教授陳建良，身為張生的指導教授，為何讓他畢業？

對於這項指控，台大校方僅表示，目前正在了解中。