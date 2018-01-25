余天因她對小英拍桌大罵 吳沛憶PO文這麼說...

吳沛憶強調，黨內初選是民進黨評選人才的制度，只要符合黨員條件，任何人都可以登記參選，最終由電話民調結果決定提名，沒有誰派誰出來的問題。（圖取自吳沛憶臉書）

2018-01-25 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市黨部主委余天昨下午在民進黨中執會上，批評黨中央明知他女兒余筱萍要參選，卻派前民進黨發言人吳沛憶競選同選區議員，甚至為此在民進黨主席、總統蔡英文面前拍桌大罵，事後引起各界討論，吳沛憶當時面對媒體訪問，表示余天是她很敬重的前輩，也能理解爸爸愛護女兒的心，昨晚她在臉書上PO文，針對整件事做出回應。

吳沛憶在臉書透露，昨下午在節目錄影，結束後才知道中執會被主委點到名，但自己覺得很不好意思，因為自己初選的事情，佔用到執委開會的時間。吳沛憶強調，其實自己蠻喜歡每週三的中常會，大家在裡面開會直來直往，雖然有時有火花，但是卻是真誠的。

吳沛憶說，余天在民進黨最谷底的時候相挺，是她很敬重的黨內前輩，「有爸爸愛護女兒，是很幸福的事，也是人之常情，我可以理解。」吳沛憶透露，從18歲時就決定念政治系，想為公眾事務盡一份心力，至今仍未改變初衷，將會用最大的熱忱，來爭取選民認同。

吳沛憶強調，黨內初選是民進黨評選人才的制度，歷來如此，只要符合黨員條件，任何人都可以登記參選，最終由電話民調結果決定提名，沒有誰派誰出來的問題，市議員是多席次，黨內選舉有時會較為激烈，但她認為是良性競爭，也能透過初選過程，將政黨最好的一面表現給社會看。