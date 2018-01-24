愛子心切！余天問唐鳳：能不能帶余祥銓學習？

2018-01-24 22:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今邀行政院政委唐鳳以「台灣社會創新的發展趨勢」專案報告。據轉述，唐鳳報告引與會者一片讚聲，民進黨新北市黨部主委余天還當面詢問唐鳳：「你可不可以帶著我兒子（余祥銓），讓我兒子跟在你身邊學習？」引來在場一片笑聲。

政府力挺社會企業，2017年6月將空總基地，轉型為社會創新實驗中心，唐鳳今於中執會報告時，也表示他每週三會固定進駐空總，與社企面對面溝通、解決問題。

對於余天詢問，唐鳳也微笑表示，他每周三都會在空總，每個人都可以來，非常歡迎余祥銓常常來走動。