CPTPP談判完成 外交部：積極爭取區域夥伴支持我方參與

2018-01-24 21:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）昨在東京完成談判。為參與區域經濟整合，我國各部會持續推動我產業結構調整，外交部今天表示，將積極向區域夥伴爭取支持，在未來CPTPP開放新成員加入時，做好參與準備。

CPTPP成員於1月22日至23日在東京舉行資深官員會議，完成談判。CPTPP以「跨太平洋夥伴協定」（TPP）為本，暫停實施部分條款，以因應部分成員國的關切，但亦維持原TPP協定的高標準與完整性。CPTPP預計將於今年3月初在智利完成簽署。

外交部晚間發布新聞稿表示，誠摯祝賀CPTPP成員國完成重要談判，為亞太經濟整合注入新動能。

外交部說，我國各部會目前持續積極推動相關產業結構及體質調整政策，外交部將積極運用各項工作取得的成果，向區域夥伴說明我國爭取參與區域經濟整合的努力及企圖心，營造未來CPTPP開放新成員加入時，各成員國支持我方參與的有利條件。外交部將續與相關部會共同努力，以做好未來爭取加入CPTPP的準備。

在參與CPTPP一事上，總統蔡英文曾在接見亞太經合會代表團時指出，政府將全力以赴，持續調整產業結構及體質，向區域內國際夥伴展現臺灣參與區域經濟整合最大的努力及企圖心。

行政院長賴清德也在於去年12月4日聽取「當前全球經貿情勢暨經濟整合發展案」時，強調參與CPTPP為我國政府重要政策，各部會須戮力完成影響評估、體制調整、對內溝通與對外爭取支持等工作。

CPTPP成員於2016年的國內生產毛額（GDP）總計為10.2兆美元，占全球GDP的13.6%，與我的貿易額則占我對外貿易總額的25.25%，對我國參與區域經濟整合相當重要。