台南初選廝殺 顏純左具名檢舉黃偉哲、陳亭妃

2018-01-24 17:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台南市長黨內初選廝殺激烈，登記參選的台南市黨部主委顏純左，具名檢舉同黨參選人立委黃偉哲及陳亭妃，此案後續將交督導小組處理。

顏純左受訪表示，日前有台南市黨部收到黨員陳情，指控黃、陳兩人為求勝選，與違反黨紀的市議員合作，要求開除黃偉哲、處分陳亭妃，他身為地方黨部主委，既然收到黨員陳情，就提送中央處理。

民進黨發言人鄭朝方則說，選對會決議，在沒有違反法規之下，會邀請嘉義縣長初選參選人協調初選時處理。

張花冠建議，盼中央黨部不宜將所屬之民調中心納入10家民調公司之內，另覓學術單位取代。

張花冠建議，基於公平、公開及公正原則，建請以排除法選定，方法是雙方陣營自已簽約之10家民調中心各自選擇剔除3家，再從所餘的4家民調公司，抽籤決定3家進行民調。

張花冠建議，電話民調進行當中，全程錄音、錄影，每家民調公司由兩方陣營推派的在場監聽人員，建議由一人增加為三人，監聽人員得針對電腦及相關設施及可疑事項進行檢視，使之更為嚴謹及公開公正。

張花冠建議，3家民調公司進行的電話民調，如有其中1家的結果與另2家的差距懸殊，超過5%，該份民調應予剔除，以另兩家民調公司所得結果爲主，電話民調進行結束，建請當晚隨即公佈結果，免去封包送中央部黨的費時流程。

張花冠建議，為利參選人規劃及進行民調的時程，建議中央黨部能明示有關民調事宜參選人的對口單位，以利協調及聽取參選人的意見。