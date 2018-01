地址選項「台灣地區」挨批 台北君悅致歉：已改

2018-01-24 16:52

〔記者蕭玗欣/台北報導〕有台北五星級酒店飯店遭民眾投訴,在台灣官網上將地址修改為「台灣地區(Taiwan Region)」,自我矮化國格。台北君悅所屬的凱悅集團稍早也對此致歉。

打開台北君悅酒店網站發現,業者在介紹酒店的網頁中悄悄的將所在位置從「台灣」改成「台灣地區」,英文版也變成Taiwan Region。台北君悅酒店解釋,官網內容是國際總部修改,台北君悅事先並不知情,也不知道為什麼要改成這樣。事件曝光後,網頁目前已將住址改回台灣。

台北君悅酒店表示,經了解是集團在系統操作上有誤,才會導致事件發生。

台北君悅酒店表示,針對近日台北君悅酒店網站的標示,我們非常遺憾,亦立即請總公司負責單位作出修改。對於所造成困擾,我們致上最深切的歉意。(We regret that the recent labelling of Grand Hyatt Taipei website has caused some confusion. We have promptly informed the relevant department of our headquarter and have made the necessary changes. We are sincerely sorry for causing any concern.)#