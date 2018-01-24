中國武力犯台？ 馬英九：沒這個問題

2018-01-24 16:02

〔記者黃文瑜／台南報導〕前總統馬英九下午到台南永康發「吉祥話」，對於兩岸關係、政治議題、選舉等議題，馬英九都像在「快問快答」，被問及新的一年兩岸關係的願景，他表示「不容易」，而關於中國將以武力犯台，他僅回答，「沒這個問題」，幾乎都在10個字以內簡答完成，不願多談，卻大方爆料自己經常打電話卻被誤認為是詐騙集團的經驗。

馬英九到台南市議員林燕祝之友會與粉絲見面，並現場送出3幅親自用毛筆寫的吉祥話，馬英九一到場，林燕祝馬上向馬英九道歉，起因於去年9月底，原本馬英九答應出席林燕祝之友會，卻在活動前兩日打電話給林說不能到場，巧的是林在接到馬英九的電話前5分鐘，接到一通沒有來電顯示的電話，接起來是詐騙集團，因此當馬英九來電同樣也是沒有顯示電話，林一接起來，就直接兇對方「你要幹嘛啦！不要騙錢了！」想不到對方竟說自己是馬英九，讓林感到很尷尬。馬英九聽完，也不斷爆料自己打電話給粉絲，卻被誤認是詐騙集的經驗，並笑說，「可能我的聲音真的很想詐騙吧！」

3幅吉祥話的內容為，「狗年旺旺；財源滾滾」，現場以摸彩方式抽出3位幸運粉絲，得獎者都非常興奮，馬英九強調，春聯正在印製中，對於文字內容則是保密到家，與粉絲互動熱絡。

記者向馬英九提問時，馬英九都像在玩「快問快答」，問及是否已有選舉站台邀請，馬英九說，「有，但現在還太早」，被問及新的一年兩岸關係的願景，他表示「不容易。」關於中國是否會以武力犯台，他僅回答，「沒這個問題」，至於春節加班機的想法則回應「不予置評」，幫粉絲簽完名，就起身離開。