梵中議題複雜 涉外人士：離水到渠成還早

2018-01-24 15:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳梵蒂岡在主教任命問題上對中國讓步，若簽署主教任命協議，恐影響與我邦交。外交部今表示，對於與中國互動情形，教廷均有向我簡報，我方密切關注與掌握。涉外人士說明，梵中互動議題複雜，主教任命權外還包括中國內部維穩與宗教自由問題，梵諦岡內部也有不同聲音，「離水到渠成還有距離」。

我於歐洲唯一友邦梵蒂岡，近年與中國互動升溫，但因主教任命問題卡官，遲未有明確共識。近日外傳梵諦岡已派代表團赴中，並要求兩位原獲教廷認可的合法主教，讓位給中方選出的主教，或將簽署主教任命協議，恐影響與我邦交。

外交部發言人李憲章今天上午回答相關提問時說，對於梵諦岡與中國大陸互動情形，教廷均向我方簡報，我也密切關注與掌握。

對於此事引發斷交疑慮，一名涉外人士表示，今次報導中提到的事件，其實是去年12月下旬時，梵諦岡派出代表團赴中的第7次工作小組會談，屬於一般性質。而該次互動實為「各退一步」，不只是梵諦岡單方面讓步。根據《天主教通訊社》報導，該次協商時提出的條件為梵蒂岡需承認7名中國「非法任命的主教」，相對地，中國則需認可由梵諦岡指定任命的20名主教。

該人士認為，此次協商「對中國有正面也有負面」。他並分析指出，梵中互動牽涉的議題複雜，不只有主教任命權，也牽涉中國內部維穩和宗教自由問題，梵蒂岡內部也有不同聲音，他認為要談到水到渠成仍有一段距離。