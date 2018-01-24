藍營三顧茅廬仍請不出 張善政透露不選北市原因...

2018-01-24 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕隨著國民黨立委蔣萬安宣布不參選台北市長，國民黨台北市長參選人情勢逐漸明朗。先前被藍營視為奪回首都新希望的前行政院長張善政，數度表態不願參選，他表示，台灣的問題不在台北，即使花那麼多力氣，也只能解決十分之一的問題，因此沒有意願。

根據《中評社》報導，張善政昨日出席國際產學聯盟成立大會，受訪時再被問到是否願意參選台北市長，張善政直言，「大家不爽的事情，有幾件跟台北有關？」認為台灣的問題不在台北，花費這麼多力氣，卻只能解決十分之一的問題，對於角逐北市長沒有意願。