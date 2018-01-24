日本加治金屬拜會中市府 林佳龍：強化台日航太合作

日本加治金屬株式會社社長加治康正（左）拜會台中市長林佳龍（右）。（記者張菁雅攝）

2018-01-24 14:25

〔記者張菁雅／台中報導〕日本加治金屬是全球航太智慧製造的標竿廠商，提供航太結構件精密製造零件，加治金屬及新潟航太製造業投資考察團今日共同拜會台中市長林佳龍，洽談日本與中部地區航太產業未來合作模式，期望引進加治金屬的表面處理、噴漆等先進技術，並引資投入台中，結合航太零組件加工技術業者建廠，擴充產能，共同爭取波音、空中巴士等歐美廠商訂單。

林佳龍表示，去年他前往日本拜訪加治金屬，代表台中市政府與加治金屬、工研院三方簽訂合作備忘錄，期望加強台日在航太產業及精密製造的合作；日本新潟縣的產業考察團今天到訪台中，是台日雙方促進航太產業與精密機械發展的重要里程碑。

林佳龍指出，加治金屬有非常好的表面處理技術，也是國際大型航空公司的零組件供應商，未來若能與台中的航太及精機產業合作，可以提升其技術能力，並直接向國際接單，進一步促進台中航太供應鏈的發展，對於台中市發展成智慧機械之都，以及「國機國造」的未來發展都是很關鍵的一步。

加治金屬株式會社社長加治康正說，這次台中主要是希望合成日本與台灣的航太產業技術，一起爭取國際訂單；台灣的技術高超，日本則有其特色，兩個國家的技術加乘，爭取海外訂單相當容易。

新潟市產業振興財團室長宮崎博人也說，新瀉市的航太產業剛剛起步，非常仰慕台中市純熟的航太產業技術，希望可以促進彼此進一步合作。

經發局長呂曜志則指出，日本新瀉縣由7家中小企業組成飛機產業供應鏈群（NSCA），台灣以台中廠商為主的產官學也成立AIM航太聯盟，市府希望能促成日方表面處理的相關技術，到台中新成立一家合資公司，進行投資及擴廠，以提升台中的航太產業接單能力，接下更多空中巴士及波音公司機體主要結構件的加工與表面處理訂單，有助於將台灣的整個航太業產值從目前的1千億持續向上增加。