陳金德兒被控闖民宅代接民調電話 議長、三星鄉長互槓

宜蘭縣代理縣長陳金德兒子，被控闖民宅代接議員初選民調電話。（記者江志雄翻攝）

2018-01-24 13:31

［記者江志雄／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣三星鄉議員初選，昨晚辦理電話民調，代理縣長陳金德兒子被控闖入民宅代接電話，鄉長黃錫墉今天表示，陳金德兒子被議長陳文昌動員，陳文昌應負最大責任；陳文昌反駁黃錫墉所言子虛烏有。

下屆宜蘭縣三星鄉議員應選一席，陳文昌、黃錫墉爭取民進黨提名，昨晚6點多辦理民調時，大洲村民陳威德向黃錫墉反映，陳文昌陣營帶很多人闖入民宅代接電話。

陳威德說，他經過隔壁堂哥家，目擊穿紅色衣服陌生年輕人守著室內電話，當時堂哥外出工作，老母親臥病在床，只有外勞陪伴，他詢問紅衣男身分，對方回說議長夫人派來，察覺事有蹊蹺，用手機錄影存證，畫面中紅衣男，事後被認出是陳金德的兒子，引發軒然大波。

黃錫墉說，陳金德兒子受僱於陳文昌經營的蔥油餅工廠，對於議員初選，陳文昌承受非贏不可壓力，動員工廠員工四處代接電話，這次事件與陳金德無關，陳文昌應出面負責。

陳文昌回應，被指控的紅衣男，經屋主與外勞同意進入屋內代接電話，絕非強入霸聽，警方到場了解查無不法，相關指控都不是事實，他反指初選民調期間，黃錫墉陣營疑似使出奧步，用其他民調干擾鄉親受訪。

這場初選民調今天開封，由陳文昌勝出，黃錫墉認為已失去公平性，拒絕承認民調結果。

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三星鄉長黃錫墉（左）今天在大洲村民陳威德（右）配同下，指控陳文昌陣營帶人闖民宅代接民調電話。（記者江志雄攝）