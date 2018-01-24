管碧玲：待時間沉澱後跟花媽道歉

管碧玲今天接受電台專訪。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

2018-01-24 13:24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委管碧玲今天接受電台專訪時表示，經歷高雄市長陳菊出書風波、立委劉世芳宣布退選等影響，還需要時間沉澱。管碧玲坦言，這本書確實對她有傷害，她相信大家都是很痛苦的，也知道花媽很受傷，但她解釋，當初看到媒體報導以初選為主軸，指她是對手，所以她第一時間回應的「是在自救」，事過境遷後，她說「該做的事情會去做，我是曾經想跟花媽道歉過，所以需要時間來沉澱。」也透過簡訊向陳菊幕僚表示誠意。

管碧玲也說，這件事情不會在「空中喊話」，空中喊話一不小心會變成是「消費」的，也不會在公開場合跟花媽道歉，會親自找花媽好好坐下來聊一聊。至於被問到有無「後悔」？管碧玲說，「我心裡自有定見。」

管碧玲表示，她第一時間是針對書裡的內容做「自救」，絕對沒有對此來炒作，更沒有與謝長廷一同為此操作選舉造勢。

民進黨高雄巿長黨內初選候選人林岱樺、陳其邁、管碧玲、趙天麟昨23日親赴黨中央，針對民調方式、是否退選等進行例行協調。管碧玲說，昨天協商黨內高層第一句話就是問，有沒有人要退選，所有人都說不要退選，會積極參選，這也意味著管碧玲跟林岱樺絕不會接受趙天麟的整合，來打敗民調最高的陳其邁。

而國民黨高雄巿長參選人尚未明朗，黨中央將採取互比式民調，管碧玲說，以她個人意見，當然希望採對比式民調，不要讓國民黨支持者有介入空間，但對比式必須所有人都同意，不過有參選人認為沒有對比空間，因此以互比式民調為主。

對於目前初選局勢，管碧玲說，陳其邁確實在民調上是領先趨勢，但其他三位候選人都說自己是「第二名」，管碧玲也說「大家都沒有說謊」，因為目前第二名每天結果都不一樣，相當浮動，不過，管碧玲指出，雖然陣營內部不斷進行電話民調，但發現民眾的表態率一直在下滑，甚至下滑了25%，她認為「人民是冷淡」的，她認為這不只是高雄，其他縣市的要參選的黨內同志都要注意這個現象，民進黨要加油，「民意是活的！」