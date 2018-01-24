與林岱樺關係 趙天麟：大家感情還是很好

2018-01-24 13:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對立委林岱樺接受電台專訪時，強調自己會「選到底」，不會接受趙天麟的整合要求，雙方是否出現心結？趙天麟今天強調：「不會！」，大家感情還是很好。

林岱樺昨接受周玉蔻《蔻蔻早餐》專訪，指趙天麟和她一樣都是屬於中生代，批評趙應該要「開大門走大路」，而不是用「機關算盡」的方式，這並不是一個中生代政治人物所該展現的高度。

對此，趙天麟今天上午參加高雄過好年活動，媒體詢問他說，林岱樺在廣播節目中的批評，是否因此傷害感情？

趙天麟說：「不會！」，民進黨在高雄黨內初選相當文明，大家或許在選舉中有些計較、在政策上有競爭，但感情還是很好。

趙天強表示，昨晚在中央黨部進行協調，林岱樺就坐在他旁邊，兩人還是談笑風生，感情還是相當深厚。

他希望外界不要再用「天龍國」的政治邏輯來看待高雄，民進黨高雄初選其實相當理性溫和，但他也認為，初選可針對政策多做討論，就更完美。

媒體也詢問，高雄過好年活動是高市府經發局舉辦，為何趙天麟會出席？是否代表與菊系進行整合？

趙天麟聽了回答說：「哇！想太多了」，今年是他連續20年來這裡，20年前他從助理幹起，在高雄市政府擔任新聞處秘書，當時業務就是「高雄過好年」。這樣的節慶活動，與派系或選舉無關，他相信連國民黨議員也會全力支持這項有特色的活動。