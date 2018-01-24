民進黨彰化議員席次喬不定 中執會今決議

2018-01-24 13:19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中執會，將討論上次中執會懸而未決的彰化縣第一選區議員提名席次。民進黨籍彰化立委陳素月（新系）、黃秀芳（加入正國會運作）受訪時都認為，該區應該要提名6席，不低於上屆提名席次，民進黨台南區立委王定宇（海派）則認為，他不了解地方狀況，但應該要尊重地方執委會原本提名5席的決議。民進黨彰化黨部主委黃振彥表示，第一選區的票數足夠當選6席，這次沒有理由只提5席。

地方人士指出，彰化第一選區上次提名6席，不過這次卻只提5席，這是因為部分現任議員認為「這樣可以輕鬆選」。民進黨中央的選對會曾經在日前建議，非直轄市且是綠營執政縣市，朝提名過半來努力，特定派系若運作低於上次提名的席次，此舉等同挑戰黨中央意志。

黃秀芳表示，彰化第一選區在上一屆（2014）議員選舉票數已經足夠當選6席議員，且經過2014地方選舉之後，彰化市、彰化縣又都是民進黨執政，地方執委會之前卻只有通過提名5席議員。她認為，有很多年輕人在地方經營很久了，應該要多給年輕人機會，提名6席較適當。

另一名彰化立委陳素月受訪時也認為，提名6席比較合適，地方也已經有提名6席的共識。

台南王定宇則說，他對於彰化不熟悉，所以他認為應該要尊重地方執委會原本的決議（提名5席）。

黃振彥表示，彰化縣選對會在去年底曾經協調，不得提名少於上屆席次；此外，上次提名席次全上的區域，這次要多提一席。之前執委會通過5席，送到縣代表大會準備翻案，當時有人提案應該改為提名6席，不過有一些人則認為「表決傷和氣」，所以不如送中央黨部中執會決定。在1月10日的中執會中，有一些非彰化的中執委、常委卻支持提名5席，他們不了解彰化的狀況，今天他會到中執會說明，爭取大家支持。