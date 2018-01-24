三星議員初選民調有爭議？ 選對會建請暫緩提名

2018年宜蘭縣三星鄉縣議員選舉提名初選民調結果出爐，陳文昌以六成支持率在電話民調初選中勝出。（記者簡惠茹攝）

2018-01-24 13:17

［記者簡惠茹／宜蘭報導］2018年民進黨宜蘭縣三星鄉縣議員選舉提名初選民調結果出爐，現任議長陳文昌對上三星鄉長黃錫鏞，宜蘭黨部宣布民調結果，陳文昌以六成支持率在電話民調初選中勝出，但是由於黃錫鏞指控陳文昌陣營代接民調電話尚有爭議，會建請執委會暫緩提名公告。

民進黨宜蘭縣黨部選對會代理主席黃建財今天在黨部公布民調結果，黃建財表示，由趨勢和全方位兩家公司進行民調，趨勢民調結果為，議長陳文昌的支持度為61.2％ ，黃錫鏞的是30.8％，而全方位民調陳文昌支持率是60.3％，黃錫鏞則是30.6％，兩家結果都是顯示陳文昌以6成的比例勝出。

黃建財說，就昨天三星鄉縣議員電話初選民調，傳出發生私人闖入民宅接聽電話話一案，遭質疑影響民調的公正性，而且還有代理縣長兒子被指控強接電話的事情，由於事關重大，是否涉及違反選罷法，還須等司法單位進行調查，司法調查尚未明確前，選對會將向黨部執委會提出建議，建請執委會暫緩三星鄉縣議員提名公告。

黨部主委林進財表示，三星鄉這次民調，有關樣本、民調方式與民調公司等等，陳文昌和黃錫鏞有過兩次討論決定，經過雙方同意，民調程序跟結果都沒有問題，民調還是有效，至於當事人提出的質疑，目前就民調數字作公布，是否提名還要等執委會同意。

林進財指出，會將此建議排入執委會議程進行討論，黨部執委會是最後決定提名人選的關鍵，初選過程包括協調、民調等，都只是初選機制，其結果還是要由執委會決定才算，本月26日召開執委會時，會把選對會的建議納入討論。

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