前妻參加初選搶飯碗 童仲彥：也請我的支持者多幫忙

童仲彥開記者會協尋萬華婦人李黃阿溫。（記者郭安家攝）

2018-01-24 13:13

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員童仲彥因家暴被民進黨開除黨籍，包括童前妻李秀環在內，民進黨出現7人要競爭初選搶童的飯碗。對於前妻參選，童今早受訪說，「很祝福她（李），我也請我的支持者對她多支持多幫忙」；初選階段「我沒有說挺任何人，像選民服務一樣，有任何需要我會幫，包括李秀環，我也願跟余天對唱故鄉榕樹下。」

童仲彥近日頻開記者會維持「媒體溫度」，今早則為萬華選民李藝沂開記者會，一樣在「幫忙」，尋找李先生離家的68歲妻子李黃阿溫。

童仲彥與家屬指，李先生中風、右半身不便，不願吃豬腳，在萬大路中央果菜市場賣水果的妻子，日前連三天買豬腳，先生不想吃，本月19日李妻負氣搭計程車至野柳，妻子還對運匠稱在野柳「做生意」，接著音訊全無，令丈夫擔心自殺。李先生哽咽對老婆道歉，「妳（妻）要什麼我給妳。」

對此，台北市警局萬華分局東園街派出所長李宏聰說，當天已立即受理報案，也調閱住處周邊監視器，野柳派出所也全力協尋、全力調監視器畫面。

記者會後媒體詢問童仲彥對於李秀環參選看法，童表示「我也請我的支持者對她（李）多支持多幫忙」；他也覺得對不起中正、萬華區民進黨現任議員，本來穩上，因他被開除黨籍、多了競爭者，如今都要參加初選。媒體問到「妳的前妻是你的競爭對手。」童說，不會啦！雖然破鏡難圓，但希望有機會當同事、一起做議員。

至於前緋聞對象邱主任，他表示已未聯繫，希望邱遠離是非好好賣咖啡。當媒體提到日前另一個緋聞對象「小邱」紅豆時，童說，「不要問我紅豆，我只有長青春痘。」