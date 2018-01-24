黨產會解凍國民黨帳戶 僅剩1200萬元

2018-01-24 12:52

〔記者吳政峰／台北報導〕黨產會前年以疑有脫產疑慮為由，凍結國民黨帳戶逾8.2億元，致其無法發放黨務運作等相關支出，國民黨一方面向法院提告，一方面以發放薪資、退休金為名向黨產會申請解凍，至今黨產會已解凍約7億元，現帳戶內僅剩1200餘萬元被凍結，承審的台北高等行政法院24日諭知辯論終結，定2月7日宣判。

據悉，帳戶被凍結後，國民黨陸續以發放員工薪資提撥勞健保、退休金、資遣費用為由，向黨產會申請解凍，直到去年8月，黨產會已用付款、通知銀行等指定用途方式，同意解禁約7億元，最近一筆則是國民黨要繳納罰金，亦獲黨產會同意。

前年9月21日，黨產會認為國民黨在黨產條例施行的前一天，把5.2億元均分成10張不計名的台灣銀行支票，並兌現其中一張，違反「禁止處分」規定，決議凍結其他9張支票以及其於永豐銀行帳戶內的3.6億元，價額高達8.28億元。

黨產會函文台灣銀行及永豐銀行，要求它們凍結帳戶，引發國民黨不滿，指怎麼可以用「函文」通知就凍結，違反程序，提告聲請停止執行，前年11月4日勝訴，3日後，黨產會以相同事實背景，改做成禁止處分財產的「行政處分」，國民黨再度聲請停止執行，慘遭滑鐵盧，遂提起本件撤銷處分訴訟。

國民黨委任律師張少騰表示，黨產會指控已兌換的一張台支，最後證明是黨內會計先把錢存入個人戶頭中，再供發放員工薪資、提撥勞健保、退休金、資遣費用，均屬黨產條例規範的「法定義務」、「正當理由」用途，而黨產會明知這些事情，第一次敗訴後，卻仍用相同理由做出行政處分，顯有問題，要求調閱黨產會前年11月4日到7日間的會議記錄、文件、簽名，看看處分是否按照規定開會才做成。

另名國民黨律師文大中指出，拿第一次的理由作成第二次處分，根本是「指鹿為馬」。

黨產會代表回應，首次停止執行案件敗訴，非事實認定或法條有誤，而是因為法官認為凍結帳戶應採「行政處分」，而非「函令」，所以3日後以相同背景做成禁止處分的行政處分，並無問題。

黨產會律師魏潮宗表示，國民黨把鉅額現金轉為10張不記名支票，任何人都可領取，無法追蹤金流，且將第一張台支變現後，黨產會隨即要求國民黨說明用途，但未獲回應，已無期待它自我禁止處分財產，才以凍結作為保全的行政處分。

對於國民黨所稱，已兌現的台支先存入陳姓會計帳戶，是供發放員工薪資等用途，黨產會則質疑為何不用黨的帳戶發放，作法不符合常規，有隱匿財產可能。

國民黨另指出，連2.2億元黨費都被禁止處分，黨產會認定不當黨產的裁量權過大，應受司法約束，魏潮宗解釋，黨產會推定為不當黨產的錢只有來自中投與欣裕台兩間公司的錢，共19億元，其餘如黨費、政治獻金、選舉補助款等6億餘元，均未禁止處分。

24日辯論終結，合議庭未對雙方提出新的問題，諭知2月7日宣判。