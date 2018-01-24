美官網撤我國旗...駐美代表高碩泰何時親上火線？

美官網撤國旗，駐美代表高碩泰何時親上火線？圖為駐美代表高碩泰。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-01-24 12:40

〔駐美特派員曹郁芬／華府23日報導〕「美方調整緣由，仍請逕向國務院洽詢」。美國貿易代表署（USTR）以及國務院領事事務局都在網站介紹台灣的頁面上挪除了中華民國國旗圖案。台北駐美代表處卻只透過新聞組發表了一個要媒體自己去問美國人的聲明。

台北駐美代表高碩泰履次被傳出是接任台灣外交部長的人選。外交圈分析，高碩泰之所以受青睞是因為與台北民進黨政府的配合度高，但高碩泰若不改變駐美代表任內的神隱與自保作風，勇於站上第一線承接戰火，未來的外交風波有可能動輒演變成延燒到總統府的野火。

兩岸關係處於僵局，外交將是兩岸駁火最激烈的戰場之一，職業外交官出身的高碩泰經驗豐富，原本應有處理戰場危機的能力。但自他上任以來，總躲避與新聞媒體的接觸，偶與記者茶會，盡量要求會談不列入紀錄，愈少發言愈好。

當外交突發事件來臨，高碩泰習慣以新聞組當擋箭牌保持神隱，如果躲不過媒體的追問，就以「等候台北指示」做為回應。以至於去年九月台灣媒體發現國務院網站改版後撤了中華民國國旗，外交部長李大維必需出面說明。中國駐美公使李克新去年底說，美國軍艦造訪高雄，中國就要武統台灣時，台灣更要驚動行政院和總統府來回應。

美國國務院去年在網站上撤國旗，高碩泰說是個案，外界不必過分解讀，但經過台北駐美代表處交涉五個月後，更多的美國政府網站挪去了國旗圖案，這顯示，美國政府顯然是在外交壓力和挑戰下，對中華民國國旗認定有敏感性而有系統地撤除。

對外，美國國務院不承認有壓力，多次重申基於三公報和台灣關係法的一中政策不變。但是，中國近來動作頻仍，除了藉M503新航線向台灣施展政治壓力，更對萬豪酒店及達美航空這些民間公司展開大動作，要求他們貫徹一中政策。撤國旗顯然也是中國對台外交攻勢的一環，看似小事一椿，卻影響台灣人民對美台關係的觀感。

美國是台灣最重要的友邦，川普總統上任以來，雙方關係有許多正面進展，但也有不確定性。駐美代表是個政務官，台美外交的得分可以概括承受，但外交上的失分、甚至失誤難道就不必交待？