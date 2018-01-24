護照誤植美國機場案第二波懲處 多名經辦人員記申誡

第二代晶片護照圖誤植類似美國機場圖樣，外交部公布第二波懲處名單。圖為外交部領事事務局24日公布護照內頁新圖樣。（記者廖振輝攝）

2018-01-24 12:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部護照烏龍誤植案，日前火速懲處經辦案件的前後任領務局局長。外交部領務局副局長蔡幼文今天並表示，外交部與領務局考績委員會近日已審議第二波懲處，包括前後任副局長、護照行政組組長、副組長、科長與相關承辦人分別處以書面告誡、一至兩次申誡等不等懲處。

外交部護照誤植美國機場案，去年案件爆發後火速宣布懲處前後任領務局局長，原局長陳華玉扛責下台，前任局長、現駐加拿大代表龔中誠也調離現職。外交部今上午召開記者會公布加貼貼紙的護照樣本時，蔡幼文於記者會上說明第二波懲處內容。

蔡幼文說，此案歷經兩年多，除橫跨前後任局長任期，也歷經前後兩位副局長、護照行政組組長、副組長、科長與相關承辦人。蔡幼文說，原則上領務局負責審議的懲處已經過考績會議定案，懲處確定；另外交部考績委員會則審議領務局代理局長鍾文正、前護照行政組組長、現駐德代表處參事陳尚友與前護照行政組科長、一等秘書吳純杏的懲處額度有待定案。

根據外交部領務局考績委員會於1月16日會議決議，領務局副局長蔡幼文申誡2次，前護照行政組組長、現駐德代表處參事陳尚友申誡2次，護照行政組組長王北平申誡1次，副組長林秀蓉申誡1 次，科長袁碧君申誡1次，一等秘書黃巧敏申誡2次，前護照行政組科長、一等秘書吳純杏申誡2次，科員張朝盆處以書面告誡。