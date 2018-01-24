受外交壓力？美政府官網撤我國旗

2018-01-24 12:28

〔駐美特派員曹郁芬／華府23日報導〕美國貿易代表署（USTR）以及國務院領事事務局都在網站介紹台灣的頁面上挪除了中華民國國旗圖案。

據了解，台北駐美代表處已向國務院展開交涉，但國務院東亞局發言人葛瑞絲・崔（Grace Choi）在答覆台灣媒體的電郵中仍重申，美國政策沒有變，美國仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

這一系列事件顯示，美國政府在官網上移除中華民國國旗是在外交壓力下有系統的作為，非不是個案。

去年9月底，台灣媒體發現美國國務院網站上，在「國家與區域」的欄位下，有關台灣的介紹上少了中華民國的青天白日旗，當時台北駐美代表高碩泰表示，這是個案，外界不必過度解讀，駐美代表處會繼續交涉。美國官員被問及此事時，也多不願正面回應。

今天，媒體再度發現USTR的網站上，介紹台灣的網頁已撤除中華民國國旗，其它列在同一區域的中國和蒙古都有國旗圖案，甚至連港澳都有特區旗圖案。

台北駐美代表處今天透過新聞組表示，已掌握相關訊息，並與美方聯繫；至美方調整緣由，仍請逕向國務院洽詢；台美關係在雙方共同努力下持續提升，並擴大在各領域之合作，以深化此一堅實的夥伴關係。

川普政府去年上任後，USTR網頁曾改版，但去年6月台灣頁面上仍有中華民國國旗圖案，甚至去年9月國務院網站撤台灣國旗時，外交官員還引用USTR的網站上的台灣國旗，以說明國務院是個案。

不過，經過外交單位近5個月的交涉，國務院不但去年撤下在「國家與區域」欄目下的中華民國國旗，今天又被媒體發現，國務院領事事務局官網近期改版，在「國家資訊」欄目下的台灣頁面，中華民國國旗圖案也被撤除。國務院領事事務局的台灣頁面顯示，該頁面最後一次更新為去年12月21日。

這一系列事件顯示，美國政府在官網上移除中華民國國旗是在外交壓力下有系統的作為，非不是個案。