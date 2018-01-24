被追問是否想對花媽致歉？管媽：傳過簡訊

立委管碧玲透露，在對花媽心內話部分內容強力批判後，曾傳簡訊給花媽的幕僚（記者王榮祥翻攝）

2018-01-24 12:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委管碧玲今接受電台訪問，談到民進黨高雄市長初選火花時指出，痛苦會過去、最後會留下美麗﹔主持人也頻頻詢問對於《花媽心內話》一書，管媽嚴厲批判衍生選情變化，管媽是否想致歉﹖管碧玲透露，當初是先看到《聯合報》報導內容，第一時間只想自救，後來看過書後大致瞭解，也曾傳簡訊給花媽的幕僚。

管碧玲今上午接受資深媒體人周玉蔻專訪，主要話題仍在初選過程激烈、及管媽對《花媽心內話》的嚴厲批判造成影響，探詢管媽的想法。

針對《花媽心內話》引發糾葛，管碧玲一度想迴避不談，但仍閃不過主持人的犀利詢問，謹慎透露出當初的想法，包括書本還沒出刊前、第一時間看見報紙頭版的感覺，當下只想自救，後來看過書本後比較理解。

主持人認為，管媽與謝長廷對這本書的嚴厲批判，不但造成選情變化（劉世芳退選）、也讓花媽感到受傷，想知道管碧玲的想法。

管碧玲在主持人數度追問下，透露事後曾想過跟花媽致意，卻也不想太矯情、又造成話題，但曾傳簡訊給花媽的幕僚。

主持人質疑高雄市長初選火花很高，初選結束後、黨內團結可做到嗎﹖管碧玲強調民進黨會團結，支持者也會要求，相信民進黨人物競爭過程，最後會留下美麗，痛苦會過去。