護照增防偽貼紙 首批10萬本驗收新裝亮相

外交部領務局公布新版護照內頁貼紙。（記者廖振輝攝）

2018-01-24 11:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕第二代晶片護照誤植案，外交部委託中央印製廠重新設計圖樣，並印製成防偽貼紙貼在原誤植的頁面上；外交部昨已驗收補救後的首批10萬本，今天上午公布加貼貼紙的護照樣本。外交部領務局副局長蔡幼文說，此次加貼貼紙成本計約1650萬元，由外交部領務局負擔660萬元，央廠吸收餘下的990萬元。

外交部領務局去年推出第二代晶片護照（e-Passport），卻因護照內頁誤植美國杜勒斯國際機場照片，爆出大烏龍。外交部在與中央印製廠謹慎研議後，決定委請中央印製廠重新設計正確的桃園機場圖樣，印製成防偽貼紙，覆蓋在原頁面上。

外交部昨驗收首批10萬本護照，今上午由外交部發言人李憲章主持記者會，公布加貼貼紙的護照樣本。領務局副局長蔡幼文及領務局護照行政組組長王北平出席說明。補救後的護照樣本，新版貼紙約覆蓋原有頁面的三分之二，除底圖更換為桃園機場外，也加註旅遊小叮嚀等文字。

蔡幼文強調，加註旅遊安全宣導事項在加簽頁上與加貼貼紙，不影響護照整體安全性和防偽功能。蔡幼文也提醒民眾，如果領到貼紙版本的護照，千萬不要嘗試撕除，否則會影響自身權益。對於外界質疑貼紙可能遭撕下或效力不足等問題，蔡幼文說，該貼紙使用與護照印刷同樣的材質；王北平說「一撕就破壞頁面」，央廠也保證無法被撕除。

外交部為印製護照，向中央印製廠採購現行版晶片護照65萬本與第二代晶片護照55萬本，共計120萬本，於去年7月間由中央印製廠得標，決標金額約新台幣4.8億元，其中二代晶片護照約2.2億元。蔡幼文說明，此次補救措施成本由外交部與央廠共同負擔，由外交部領務局負擔22萬本、660萬元，央廠吸收餘下的33萬本、990萬元，計約1650萬元。

外交部原發出296本烏龍護照，蔡幼文今天表示，目前有231本護照仍在當事人手上，已聯繫上其中兩百人，將持續連繫其他31人。

領務局也表示，下週二將再驗收12萬本，22萬本在庫之後，會參考一代護照與二代護照存量，再決定二代晶片印製版的正式發行時間，以讓一代和二代更新順利接軌，預計會在二三月重新發行。蔡幼文說明，印製版與貼紙版相同，參用桃園機場提供的一航廈照片。

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