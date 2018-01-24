民進黨宜縣三星議員初選民調 陳金德兒子被控闖民宅代接電話

2018-01-24 03:13

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣三星議員初選，由議長陳文昌PK三星鄉長黃錫墉，昨晚辦理民調，黃錫墉指控對手陣營帶人闖民宅代為接電話，影響民調公平性，拍到疑似代接電話紅衣男子，紅衣男傳出是代理縣長陳金德的兒子。

下屆宜蘭縣三星議員應選一席，陳文昌與黃錫墉爭取民進黨提名，昨晚6點起辦理民調對決，民調開始不久，有人向黃錫墉檢舉對手陣營帶很多人，進入大洲村民宅幫忙接電話，黃指派陳姓村民到隔壁堂哥家裡察看，目擊陌生紅衣男坐在電話機旁玩手機，詢問他是誰，對方回答，是議長夫人要他到此接聽民調電話。

事發當時，陳姓村民的堂哥外出工作，僅剩臥病在床母親及外勞在家，經過電話聯繫，堂哥指稱並未同意外人進入家裡接民調電話，此時紅衣男與窗戶外面另名男子對話，告知已接到3通民調電話，過程被陳姓村民用手機拍攝下來。

影片曝光後，紅衣男被認出是陳金德的兒子，他在陳文昌小兒子經營的蔥油餅工廠上班，黃錫墉已向警方報案，要求釐清事發經過，調查有無擅闖民宅；陳文昌回應說，紅衣男取得屋主同意才進入，指控人陳姓村民不認識，產生一連串誤會。

這場民調結束後，陳文昌宣布勝出，民進黨宜蘭縣黨部訂於今天上午10點半開封民調，黃錫墉不接受民調結果，將在今天上午10點召開記者會，指控對手陣營強行派人入戶接聽民調電話。