陳菊揮軍北上？ 小英：盼菊姐替國家替黨做更多事

總統蔡英文表示，菊姐是黨與這國家很重要的資產，希望「這珍貴的資產」，能夠替國家、替這個黨做更多的事情。（資料照，記者張忠義攝）

2018-01-23 22:44

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨在台北、新北兩直轄市長選戰如何佈局，黨內不乏有勸進高雄市長陳菊能「揮軍北上」擴大綠營板塊，兼任民進黨主席的總統蔡英文在今晚播出的電視專訪裡也說，菊姐是黨與這國家很重要的資產，會尊重她的想法，但也希望「這珍貴的資產」，能夠替國家、替這個黨做更多的事情。

主持人問陳菊將要卸任高雄市長，其市政成績有目共睹，未來是否對她另有「安排」？蔡英文首先說，她不能苟同用安排這二字，菊姐是一個黨及這個國家很重要的資產，她的一生充滿了傳奇，不論對台灣的民主運動，對台灣的勞工權益，甚至在地方治理，她設下的典範，都是讓民進黨覺得引以為傲的事。

蔡英文強調，菊姐對於黨及國家是很有感情的，「也有很強的一種責任感」，所以會尊重她的想法，但也希望「這珍貴的資產」，能夠替國家、替這個黨做更多的事情。

主持人詢問有無與陳菊商談未來的可能？蔡英文說，「還沒有、沒有」。

主持人追問沒有是否意味不會再借重之意？蔡則重申，菊姐是很重要的資產，也希望有機會的話，能夠替這個國家替這個黨做更多的事情，「我們會跟她討論並尊重其想法。」