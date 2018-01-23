蔡賴互動佳 賴清德開會常吃點心 總統提醒要節制

2018-01-23 22:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統在今晚播出的電視專訪中談及與行政院長賴清德的互動說，因為賴以前做台南市長時「肚子稍微有點大了一點」，剛開始來開會的時候，常常會吃桌上的點心，她都會提醒「要節制一點」，近來看賴清德肚子就小很多了，連菊姐都說賴現在身材好好，可見他真的很賣力在工作，行程奔波。

總統還說，有一天晚上她的保密電話突然響了，想說這麼晚，一定是國安體系打來的，而且是很難處理的事情，結果電話一拿起來，對方說「總統，我是清德」，她當下接到後就覺得高興是行政院長打來，而不是國安體系。

當主持人問到外傳她與賴不合，總統則駁斥，這問題本身就值得去質疑，她不知道這個不合說是從哪裡來，這也不是她的主觀感覺，不論外面是怎麼講，主觀上就沒有這樣的感受。總統也強調，「我們溝通情況很好，每個禮拜至少見面兩三次」。

總統並說，在很多事情會與賴清德交換意見，彼此的溝通跟共識其實沒有問題，甚至在很多事情，甚至要比前行政院長林全「還要好」，因為畢竟林全「沒有選舉過」，她與賴院長都有選舉的經驗，所以在很多的政治問題處理上，共識程度會比較高。

主持人也問，林全曾自豪是敢於與總統有不同意見的行政院長，那賴清德「敢於挑戰你嗎」？總統說，賴院長會用比較委婉的方式說，這件事情我們應該從哪個角度的切入，他對事情的看法，通常我們都是「有商有量」，可以解決問題。主持人追問有無抱怨？總統表示，倒也沒有，她與賴都會商量，有些不同的地方，也都相互尊重。