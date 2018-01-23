中共作戰艦密集下水 我退役中將：台灣勿輕忽反登陸作戰

2018-01-23 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕據英國《詹氏防務週刊》報導，中共解放軍海軍第6艘071型船塢運輸艦20日在上海滬東造船廠下水，為2018年解放軍海軍第一艘下水的作戰艦。海軍退役中將蘭寧利憂心的在臉書上發表評論，此現象顯示共軍已揚棄傳統老式戰法，台灣若高度輕忽反登陸作戰，面對敵方的攻擊必將不知所措。

《詹氏防務週刊》指出，解放軍海軍第6艘071型兩棲登陸艦排水量約25000噸，配備有飛行甲板和直升機機庫，可以搭載四架直-8和直-18型中型直升機。

071型一次能夠搭載4艘726型「野馬」氣墊登陸艇，可以裝載海軍陸戰隊一個營的合成作戰力量。也可以一次性投送包括破障車、突擊車、搶修車和自走火炮在內的24輛戰鬥車輛以及直升機分隊，下水日期距離第5艘艦該型登陸艦「龍虎山號」的下水僅僅7個月。

蘭寧利說，中國海軍近期接受了可以搭載一輛主戰車或兩輛兩棲步戰車執行衝灘任務的4艘726型登陸艇。目前解放軍海軍服役的726型登陸艇目前可能有10艘以上。

蘭寧利最後評論：「這些脫胎換骨共軍兩棲兵力的迅速成軍，背後意味著的是共軍的兩棲攻略早已揚棄傳統老式戰法，取而代之的是，先期與先遣作戰務必完全顛覆灘岸與後方之交通，突擊行動更突然，更具彈性、兵力更分散、攻擊發起更遠離，更迅速。多兵力之快速登岸、穿插分割，使防不勝防。我們高度輕忽反登陸作戰，未來面對快速進展的戰局必將瞠目結舌而不知所措。」