國民黨產遭查封3個月後 律師聲請停止執行..

2018-01-23 16:47

〔記者吳政峰／台北報導〕黨產會去年6月認定國民黨不當取得458筆國有特種房屋基地，透過變賣第三人獲利，價額高達近8.7億元，決議追徵，並發函行政執行署查扣國民黨名下土地，引發國民黨不滿，認為程序違法，將兩單位雙雙告上法院，23日開庭時，國民黨律師張少騰突然聲請停止執行查封，近日將具狀說明理由。

黨產會去年6月指稱，國民黨歷年來透過「轉帳撥用」、「無償贈與」等方式取得國有地達458筆，均已變賣，無法歸還國家，遂依黨產條例向國民黨追徵價額近8.7億元，行政執行署接獲通知後，分於去年9、10月4波查封國民黨位於雙北與金門共14處不動產。

事隔3個月，國民黨突於開庭時聲請停止查封，審判長要求張少騰說明有何急迫性、難以回復之損害，張少騰則表示，日後將具狀說明呈報。

張少騰另指出，黨產會在本案聽證會前10天，才告知國民黨調查報告內容，短短10天如何對該報告做完整回應？主張程序有違失；黨產會則說，從2003年起，國民黨就與國家討論歸還黨產一事，至今15年，時間絕對充足。

黨產會解釋，連戰任國民黨黨主席時，就曾對「轉帳撥用」、「無償贈與」取得的土地與政府協商，當時拋棄了56筆所有權，到了馬英九當黨主席，也曾允諾要歸還日治時期承接的不當黨產，足見兩位主席都有共識。

國民黨主張，458筆不動產中有307筆是「戰損賠償」，即當時的國防軍事委員會決議撥給國民黨，補償戰爭損害，具有法源依據，黨史館與國史館均有資料，但因年代久遠，距今70幾年，部分已不知去向。

黨產會則援引學者說法，指黨國一體時代，政黨利用特權取得的財產，可視為不當黨產，黨產條例就是扭轉這種現象，以利政黨公平競爭，因此國民黨主張「戰損賠償」並不足採。

國民黨原欲使用訓政時期、現值約385億元的美金公債償還，但黨產會認為，根據兩岸人民關係條例63條，1949年以前發行的公債在統一前不予處理，並批評，當時公債發行的對象是全中國人民，現在卻要用台灣人的錢償還，合理嗎？

國民黨回應，兩岸條例所謂的統一前不處理，指的是時效不中斷，這筆債券前已交付中國信託進行信託，本欲利用這筆錢償還黨產會追徵的近8.7億元，但黨產會一方面說不能這樣做，一方面又函令中國信託不准解凍歸還，待日後認定是否為黨產再行決定，這種舉動很奇怪，希望政府依法界定債權效力。

法官表示，要先確認這458筆不動產是否為不當黨產，再來審理是可用債券抵銷，要求國民黨近日舉證；張少騰回應，除會向國史館調閱資料，還預定3月10日前，派人跨海至中國南京找尋檔案佐證。下次庭期預定3月20日續行審理。