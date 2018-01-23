中市飛灰預算受阻 垃圾危機一觸即發

藍營杯葛預算，焚化爐的飛灰無處去，綠營憂心垃圾危機一觸即發。（記者黃鐘山攝）

2018-01-23 16:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府總預算尚未過關，議會民進黨團今日再度站出來砲轟，黨團總召李天生說，新增烏日與文山焚化爐的飛灰清運計畫被迫中斷，焚化爐有被迫停爐的威脅；國民黨團回應，今年這筆預算是去年的3倍，又無具體說明，應比照去年預算。

李天生指出，底渣及飛灰是焚化爐最終產物，必須清出才能運作，環保局每年編列6000萬元清運，勉強處理后里焚化爐的飛灰，今年編列1.7億元，擴大納入烏日、文山焚化爐，但國民黨堅持刪除，導致這2處5月起有停爐危機。

民進黨團表示，文山、烏日化爐都已面臨飽和，連事業廢棄物都無法進場，底渣及飛灰如果不清除，農曆春節前家家戶戶進行大掃除，到時垃圾要何處去？一旦停爐噩夢成真，嚴重性不言可喻，國民黨應為市民的衛生健康著想。

民進黨議員何敏誠說，近日美國總預算也卡關，造成聯邦政府各機構暫時關閉，但重要的治安、國防外交等機構照常運作；而台中市總預算遭國民黨惡意杯葛，所有重要施政，包含警、消等攸關市民安全的預算都受到影響，甚至中斷，國民黨審查預算以選舉做考量，實不足取。

國民黨團表示，去年飛灰處理費用6289萬元，今年數量沒有增加，預算卻編列1億7400餘萬元，增加1億1111萬元，接近3倍之高，因此要求在處理數量未增加前，比照去年編列，若不足再以追加預算方式補足。

國民黨團質疑，后里、文山、烏日焚化爐早已設立多年，若過去所編的預算只能處理后里，不顧文山、烏日焚化爐的運作，讓附近居民與髒臭的飛灰共處，環保局嚴重失職。