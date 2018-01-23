黨產會：20多年來 國民黨狂賣128個台北小巨蛋土地

不當黨產處理委員會副主委兼發言人施錦芳（左）、委員連立堅（右）23日召開記者會，向社會大眾說明各政黨所持有不動產異動情形。（記者朱沛雄攝）

2018-01-23 16:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會今日召開「政黨法人登記申報不動產迄今異動分析」記者會，揭露國民黨這20多年來，將名下上千筆不動產土地，不斷以「左手賣右手」方式，賣給黨營事業中投、欣裕台公司，再轉賣給第3人，名下近九成、共12萬多坪土地，相當於128個台北小巨蛋面積的土地被國民黨賣掉。

黨產會發言人施錦芳指出，黨產會調查已登記法人的合法政黨，其名下登記持有不動產者，共有國民黨、民進黨和中國民主社會黨，3黨之中只有國民黨有大量變賣黨產情況。

黨產會調查，截至今年1月止，國民黨所持有土地只剩下1萬165坪，相較國民黨在1994年向內政部登記法人時，不動產土地高達13萬9935坪，明顯大幅減少。

施錦芳指出，國民黨在法人登記之初，所持有的土地面積，相當於146個小巨蛋，20多年來被賣掉相近128個小巨蛋的面積。

施錦芳強調，包含國發院土地、中央黨部賣給張榮發基金會都已經立案調查，國民黨更在台中賣出上萬坪土地。

此外，在民進黨方面，在1993申報的土地面積為1494平方公尺，約452坪，迄今仍為民進黨持有土地面積，完全都沒減少。

中國民主社會黨也沒出現國民黨「左手賣右手」現象，1972年申報土地面積為55.86平方公尺，約16.9坪，目前仍為民社黨所持有，同樣也是16.90坪。

相關影音