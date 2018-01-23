台中市政願景館封館改造 林佳龍先體驗

2018-01-23 16:45

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府於台灣大道市政大樓惠中樓設置「市政願景館（Taichung Hub）」，為強化展出內涵，封館進行整體改造，強化多媒體互動設計，包括3D立體空拍、擴增實境、互動光雕等，市長林佳龍今天先前往體驗。而市政願景館預計3月下旬重新開幕，開放民眾參觀。

市政願景館規劃4大主題區，包括願景區、歷史區、城事區、生活區，透過多媒體互動設計，打破空間限制，提供自然流暢的動線規劃與沉浸式體驗，館內特別打造有別一般劇院的視聽空間，透過3D立體空拍視角與5D動態懸吊座椅，民眾有如在空中鳥瞰台中。

另外，市政願景館使用擴增實境（AR）技術，在大型手繪台中牆面，重現台中歷史重大事件；並利用互動光雕展示台中代表建築，360環景照片則重現大甲溪與櫻花鉤吻鮭，讓參觀者身歷其境。而民眾參觀後，可以在「城市造夢」展項中，寫下或畫下對台中的期待與關心的議題，做為未來市政的依據。

林佳龍率領多位局長前往視察，搶先體驗各種互動設計。林佳龍表示，「Hub」是樞紐的意思，不論是市民或國內外遊客，希望都能在這裡對台中有初步認識，並與台中連結；而好的展出內容需要投入心力蒐集，除了政府的力量外，也期待學術團體與民間能夠踴躍加入，將文本資料轉換成數位呈現方式，使民眾更了解大台中。

都發局表示，市政願景館改造工程已進入尾聲，預計3月下旬開幕，期望透過新科技與新型態互動展演手法，彰顯台中迷人特質，並讓民眾一窺台中文明起源、現在進行式、未來願景。