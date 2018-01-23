綠估總預算表決3天3夜 藍：若嫌慢可回到統刪

2018-01-23 14:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院民進黨團書記長何欣純今表示，總預算案朝野協商比預期進度緩慢，以昨天協商狀況，預計要從29日到31日表決3天3夜；國民黨團書記長李彥秀則說，若民進黨覺得太慢，可以回到統刪數來談，後續逐條再來說服委員，但統刪比例不可能比去年少。

立法院院長蘇嘉全召集朝野協商，協商今年度中央政府總預算案；為討論總預算協商的因應對策，國民黨團今午召開黨團大會，國民黨祕書長曾永權、黨團總召林德福、黨團書記長李彥秀及黨團首席副書記長曾銘宗及10餘名黨籍立委出席討論。

何欣純受訪指出，目前總預算朝野協商比預期進度緩慢，一天協商兩個委員會，在野黨雖有撤案，但以昨天協商狀況，約有1/3提案仍被保留，25日將完成第一輪協商，預計26日進行第二輪討論、彙整，並尋求共識。

何欣純也說，以目前協商進度來看，今年度的中央政府總預算案，預計要從29日到31日，表決3天3夜才有可能表決完畢。

對此，李彥秀會後受訪表示，關鍵在民進黨對於統刪的部分，多數的逐條部分，是立委針對各部會的政策作建議，刪減數並不多；她說，黨團大會決議，民進黨若覺得（協商）速度太慢，那就乾脆回到統刪數去討論。

李彥秀說，若民進黨認為如此，就先來討論統刪數，後續逐條再來說服立委，但民進黨今年施政狀況如何，大家都心裡有數，因此統刪數比例不可能比去年低，若沒達到一定的數字，國民黨團會很難接受。