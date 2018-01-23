海巡署新造巡防艦 傳配置國造火箭彈系統

未來海巡署600噸以上的巡防艦將加裝中科院研發的「灘岸防禦火箭彈系統」。（資料照，記者羅添斌攝）

2018-01-23 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕海巡署未來在10年內將編列426億元預算，建造141艘從4000噸到35噸巡邏艇等6型全新巡防艦艇，為加強打擊能力，武器配置也和以前不同，而600噸以上的巡防艦除了配備20機砲與30鏈砲之外，還會加裝中科院研發的「灘岸防禦火箭彈系統」。

根據《上報》報導，「灘岸防禦火箭彈系統」所使用的是中研院研發的2.75吋火箭彈，性能與陸軍阿帕契攻擊直升機所搭載的2.75吋火箭彈相同，而目前中科院已掌握關鍵技術，可以完全自行製造2.75吋火箭彈，而2.75吋火箭彈可依照執法時任務需求選擇搭配高爆彈頭、鋼珠彈頭、穿甲彈頭，進行火力壓制。

據了解，海巡署人員已前往宜蘭大福兵器測試場，觀看「灘岸防禦火箭彈系統」的射擊狀況，「灘岸防禦火箭彈系統」狀態讓海巡署相當滿意，規畫現役或未來建造的600噸級以上巡防艦，都加裝此系統。

海巡署人員指出，未來海巡署會依中科院研發的「灘岸防禦火箭彈系統」來訂定相關的武器系統規格，並依規定舉辦公開招標，若國外廠商也能製造相同性能的武器系統參與競標，海巡署也不排斥。海巡署也強調，希望能用有限預算，獲得更好的武器系統。