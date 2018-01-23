中國若攻台 美學者：台灣可能會對北京和上海反擊

美國智庫「2049計畫」研究員易思安（Ian Easton）指出，若解放軍猛烈攻台，台灣可能會對北京和上海展開反擊，以巡弋飛彈和精銳戰鬥機痛擊中國重要目標。圖為我軍F-16戰機。（資料照，記者游太郎攝）

2018-01-23 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國對台灣的武力威脅未減，美國智庫「2049計畫」研究員易思安（Ian Easton）指出，若解放軍猛烈攻台，台灣可能會對北京和上海展開反擊，以巡弋飛彈和精銳戰鬥機痛擊中國重要軍事目標。

易思安今日在《民報》刊出他撰寫的《中共攻台大解密》專書部分文章。易思安指出，台灣是否會以長程武力攻擊中國，是取決於整體戰略計畫。如果在美軍馳援下台灣沒有被攻下的危險，那麼就不會展開長距離反擊。但假如解放軍狂轟濫炸台灣甚至步步進逼，面對如此危險的局面，台灣也許就會反咬北京和上海。

易思安表示，台灣擁有不少數量的國造車載巡弋飛彈，可以瞄準中國內陸重要單位；台灣的精銳戰鬥機部隊，也可以依照二戰杜立德空襲東京的方式，向中國發動反擊，讓解放軍明白這種損失是他們無法承受的。

易思安提到，有一些專家認為，負責這種任務的台灣飛官，也許只有「單程機票」，亦即做好單程作戰不返回基地的準備，甚至可以讓戰機耗盡彈藥跳傘離機後，讓飛機直接撞毀次要目標。

易思安說，解放軍內部文件自我評估，當他們的兩棲登陸部隊還在岸邊準備裝載登船時，可能就會先遇到台灣的空襲和飛彈轟炸。台灣戰鬥機會掛載「萬劍彈」，繞過防空系統朝目標投擲子炸彈，每顆子炸彈能炸穿一英呎（約30公分）的混凝土，此外還有魚叉、小牛飛彈能對準重要設施襲擊。