國民黨有意徵召張麗善選雲林 但張榮味卻不看好

2018-01-23 13:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨中央黨部規劃徵召立委張麗善參選下屆雲林縣長，但前縣長哥哥張榮味不看好；張麗善今天在跑行程時強調，既然是不分區立委，必須義不容辭的承擔，選舉要成功，不在於對手的分裂。

張榮味日前指出，雲林藍、綠結構已轉變成45%對55%，藍軍明顯是弱勢，他大半時間都在外縣市及國外，沒時間全力輔選，妹妹張麗善要當選有難度。

張麗善今天表示，雲林縣長選舉，黨中央與她有一些共識，一切在團結和諧氛圍下進行選舉步驟，如此比較能穩紮穩打，她既然是不分區立委，就應該擔起責任，義不容辭的承擔，多跑行程、鄉親有所互動，爭取為雲林鄉服務的最大機會。

針對林文瑞突然宣佈辭去雲林縣黨部主委，張麗善，前縣黨部主委、現任雲林農田水利會會長林文瑞與她是同學，本來就是一家人，因農田水利會面臨改制問題，林文瑞沒有太多心思再處理黨務，所以將重心放在爭取會員支持，準備水利會長連任工作。

對於張榮味認為她要代表國民黨在雲林參選縣長是項艱鉅的任務，張麗善強調，對雲林縣的選舉，哥哥張榮味非常務實，這十幾年來雲林由民進黨執政，藍綠支持版塊當然已有所移動，但她擔任不分區立委，就是要深耕地方，需負起責任與使命，必須義不容辭的承擔，事在人為，只要有心，願意和大家站在一起，相信雲林鄉親還是會給她機會。

針對雲林縣民進黨前後任縣長鬧茶壼裡的風暴，張麗善說，選舉要成功，不在於對手的分裂，需要好好努力的拚，爭取鄉親的認同，才是成功最重要的元素。