慶祝自由日 世盟總會長饒穎奇：期盼自由民主均富的中國

世界自由民主聯盟23日舉行「中華民國總會世界自由日慶祝大會」，邀請多位韓戰反共義士到場接受全場喝采。（記者廖振輝攝）

2018-01-23 13:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕長年接受外交部補助運作的「世界自由民主聯盟中華民國總會」，今天在台北舉行「2018世界自由日慶祝大會」。世盟總會長饒穎奇致詞表示，自由與民主是台灣最大的資產和優勢，期盼中國大陸將自由民主納入國家發展目標，兩岸在此基礎上進行友善交流，並期盼中國成為「一個不只是富或強的中國」，更是「自由民主均富的中國」。

「2018世界自由日慶祝大會」今上午在台北國軍英雄館舉行，約400人與會，邀請新北市三重正義國小吉他樂團、合唱團與唐寶寶大器樂團等單位出席表演。「世界自由日」是為紀念1954年韓戰戰敗後，選擇遣返台灣的1萬4千多名韓戰戰俘。饒穎奇致詞說，自由日紀念這些反共義士投奔「自由中國」，感念他們的貢獻，也象徵持續追求與捍衛自由的決心。

饒穎奇在致詞中談及兩岸關係也說，在兩岸關係和平發展過程中，台灣最大的資產與優勢就是自由與民主；台灣自解除戒嚴、恢復人民集會結社自由與新聞自由，從而奠定民主基礎至今，今年更獲美國「自由之家」的「最自由」評價。饒穎奇說，台灣經驗證明，受到儒家文化影響的東亞地區，也能建立高度自由國家。

饒穎奇並說，他們期盼看到的中國不只是「富國」或「強國」而已，而更期盼看到一個「自由民主均富」的中國。他認為，如果中國大陸能將自由民主納入國家發展目標，並落實人民的自由權與參政權，兩岸應能在此基礎上進行更友善、建設性的交流與互動。

世盟理事長曾永權也說，自由就是基本人權，要有代代相傳的共同理念。中華民國台灣政府與人民經過長時間奮鬥，台灣的自由民主已是舉世公認的成就，也是我國結交友邦的最重要資源，值得驕傲與值得珍惜。

另，世盟與「亞洲太平洋自由民主聯盟秘書處（亞盟）」起源自昔日的反共聯盟，近年卻因高層人事皆由國民黨退休高層掌控，且遭質疑功能不彰、人事費比例過高，多次引發爭議，今年度逾2千萬預算再次引發討論，於立院審查時一度無共識。立法院今天上午就相關提案召開朝野協商，相關預算與「台灣亞洲交流基金會」的3880萬元預算同時獲得通過。