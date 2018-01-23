回應蔡總統 柯：打高空沒用 我也想知道她的台灣價值

柯文哲今天回應：打高空沒有用，他也很想知道蔡總統的台灣價值是什麼。（記者方賓照攝）

2018-01-23 12:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對總統蔡英文昨接受電視專訪時，指台北市長柯文哲必須對台灣價值做再一次確認，讓民進黨的支持者感覺，柯文哲是可以一起作戰的人。柯文哲今天上午受訪時回應：打高空沒有用，他也很想知道蔡總統的台灣價值是什麼。

民進黨在下屆台北市長選舉是否再與現任市長柯文哲合作？總統蔡英文昨接受電視專訪表示，這需要黨的層次討論，她也說，柯必須對台灣價值做再一次確認，讓民進黨的支持者感覺，柯文哲是可以一起作戰的人。

柯文哲上午出席松山區行動市政會議，被問及對於總統談話看法，柯文哲表示，就整個東亞或是華人地區來看，台灣的特色就是民主、自由、多元、開放，當然在法治、人權跟環保這些部分還有改進空間，但實現這些普世價值，他認為就是現階段的台灣價值。

至於總統談話會不會影響他的「兩岸一家親」政策？柯說，他還是覺得應該要設法和平相處，因為互相放話、互相給對方小鞋子穿，甚至互相卡對方，不是辦法，有時候會感覺大家有點意氣用事。

媒體追問，會不會認為蔡言下之意是不認同他的台灣價值？柯直言：「我也很想知道她（蔡英文）的普世價值是什麼。」他重申自己認為政治應該是落實在人民生活每一天，「打高空沒有用」。

柯也坦言，他知道總統跟市長的層級不同，總統還要處理國防外交、意識形態等問題，市長只要讓經濟發展好，人民過得快樂就行了，例如公宅就是因應老百姓住的問題，所以兩個人因為所屬位置、高度不同，要應付的問題不一樣，有時候關心的東西也不一樣。

對於蔡總統在專訪中，指柯某些言論讓綠支持者不舒服，柯最後說語帶感嘆說，這社會不被允許批評，「我媽也常說你就不要講」，但他也沒有罵人家什麼，只是講實話，雖然知道有時候就是少說一點，但「看到還是忍不住會講。」

談到已宣布參選台北市長的立委姚文智，昨批柯P「台灣價值不能補考」，柯對此僅說，選連任的人把市政做好就好，每天去理外面的人做什麼？

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