藍營頻點「奇兵」 丁守中：黨內有人躲在幕後點名並唱衰我

前立委丁守中。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-23 11:43

〔記者施曉光／台北報導〕在國民黨立委蔣萬安宣布不選台北市長後，最近藍營又再度開始點名所謂的「奇兵」，爭取黨內提名的前國民黨立委丁守中今日接受廣播節目專訪時表示，這是媒體喜歡熱鬧，而且黨內有少數人三不五時就躲在幕後點名並唱衰他，這種作法與時代民意脫節，而且被點名的人士明明沒有心要參選，實在用不著這樣鼓吹。

丁守中表示，在目前的情勢下，黨內還在傳聞要找人參選，站在台北市黨部的想法，可能是為了要炒熱選情，也可能認為他還不夠強、不夠猛，但這些被點名的明星在民調中贏不了他，而且黨主席吳敦義已公開說過一定會公平公正的辦初選，因此他會平常心，努力爭取大家支持。

對於民進黨秘書長洪耀福先前說蔣萬安是藍營強棒，丁守中說，綠營此舉根本是「黃鼠狼給雞拜年」，對於洪耀福還評論自己是「悲劇人物」，宣稱新北市副市長侯友宜與綠營關係很好，丁守中說，這是在搞分化，他也絕對不會是悲劇人物。

丁守中並指出，他只有設定台北市長柯文哲文為唯一的對手，而且民調顯示藍營只有他的支持度最接近柯文哲，去年兩次民調他甚至還領先柯文哲10％，後來柯文哲由於雙城論壇、世大運的關係超前，目前柯文哲在29歲以下部分大幅領先他，他則在40歲以上部分領先柯文哲。

丁守中說，民調起起伏伏，未來自己補強不足的地方，尤其是年輕世代的部分，但他也強調，柯文哲只是像「迷幻藥」，台北市經濟一癱死水，招商不力，如何能創造年輕人就業機會？

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