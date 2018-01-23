姚文智批柯P「台灣價值不能補考」

姚文智今天上午接受媒體訪問，回應總統蔡英文昨天專訪內容。（姚文智辦公室提供）

2018-01-23 11:06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文昨天接受電視台訪問時被問到，民進黨是否再度於今年選舉禮讓台北市長柯文哲，蔡英文表示，民進黨會以台灣的大局來考量。有意代表民進黨角逐台北市長寶座的立委姚文智表示，蔡英文總統在專訪中提到柯文哲必須要對「台灣價值」再做一次確認，他認為，大家認為柯文哲背離台灣價值，這不是一個可以重來或補考的事情。「難道馬英九、連勝文都可以來補考嗎？」

總統蔡英文昨天在專訪表示，柯文哲必須要對「台灣價值」再做一次確認，讓民進黨支持者感覺，柯是能一起作戰的人。

對此，姚文智也舉連戰當年要選總統為例指出，連戰趴下來親吻土地，就是想要補考，但沒有人會相信他，台灣價值是信賴與背叛問題，不是一個可以補考的問題。

姚文智認為，在這方面，經過3年檢驗，柯文哲不只講了兩岸一家親，他並沒有把台灣價值當一回事。

媒體問到蔡英文此舉是要讓柯文哲「補考」，姚文智則認為，這樣的看法跟支持者有出入。3年來看不到柯文哲對台灣價值的實踐。他舉例，之前台灣面對外交困境，在巴拿馬與我國斷交的時候，柯文哲立刻提出「兩岸一家親」，在這個時空背景下，就可以檢驗他是否體現台灣價值。

對於有輿論評論丁守中熱身很久，跟姚文智狀況類似，姚文智回「怎麼會類似？」丁守中第一次參選應該是黃大洲市長的時代，那時候很多年輕人都還沒出生「不要把我跟他比在一起。」