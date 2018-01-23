宜蘭農舍不強制臨側臨界 陳金德：我負全責

2018-01-23 10:49

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭的農舍審查要點沒有強制限制臨側臨界，遭質疑與農委會辦法相牴觸，宜蘭代理陳金德說，「簽核公布後，我負全責」，預計2月1日上路，「不了解狀況或特殊目的的攻擊就忘掉吧，按照這兩個要點實施」。

陳金德說，從去年11月6日上任至今，關於農地，他處理了3件事情，退回加課房屋稅的部分，因為不符合房屋稅條例，地段率、造價和折舊三則，地方稅沒有經過立法程序，沒有到議會訂定自治條例，課稅有瑕疵，因此原處分機關也就是宜蘭縣政府，將稅退還給當事人，這是合法合理合情的作法。

陳金德指出，再來是公告地價，104年公告地價把農地公告地價反映成市價30％，建地11％，不一致的調整，將農地調到跟附近建地相同，建地使用強度和農地不同，市價也不同，所以導致農地總歸戶後，持有農地的人的稅單是天文數字，公告地價調整不妥，去年把農業用地公告地價和建地公告地價調整幅度一致，反映市價，接下來地價稅就依照這個來課稅。

陳金德表示，第三件事，他被外界誤解很深，今天這個農舍興建要點，他從頭到尾只講說，強制要求農舍申請蓋在臨界臨側，依法無據，如果要保護更大面積農業用地，「我們認為不是唯一的方式，而且也不是合情合理的方式」，他主張農地興建農舍位置不能強求臨界臨側，作業要點依然遵從農委會政策目標，對農民做這個要求，可是如果農民不接受的話，依法可以選擇其他適當位置，不了解狀況或特殊目的的攻擊就忘掉吧，按照這兩個要點實施。